Тихоокеанский флот ведет бой с ледяными армадами Камчатки

На Камчатке с ледяными армадами сражаются морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Они в прямом смысле, расстреливают огромные снежные лавины на сопках, из ста двадцати миллиметровых минометов.

В течение дня военным удалось спустить со склонов больше, чем 200 тысяч кубических метров льда и снега. Местных жителей о спецоперации предупредили заранее. За ходом работы наблюдали с помощью беспилотников. Дороги вдоль лавиноопасных перевалов свободны.