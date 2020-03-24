Тихоокеанский флот ведет бой с ледяными армадами Камчатки
Снежные лавины на сопках обстреливаются из ста двадцати миллиметровых минометов.
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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru
На Камчатке с ледяными армадами сражаются морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Они в прямом смысле, расстреливают огромные снежные лавины на сопках, из ста двадцати миллиметровых минометов.
В течение дня военным удалось спустить со склонов больше, чем 200 тысяч кубических метров льда и снега. Местных жителей о спецоперации предупредили заранее. За ходом работы наблюдали с помощью беспилотников. Дороги вдоль лавиноопасных перевалов свободны.
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