Тихоокеанский флот ведет бой с ледяными армадами Камчатки

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Снежные лавины на сопках обстреливаются из ста двадцати миллиметровых минометов.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

На Камчатке с ледяными армадами сражаются морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Они в прямом смысле, расстреливают огромные снежные лавины на сопках, из ста двадцати миллиметровых минометов.

В течение дня военным удалось спустить со склонов больше, чем 200 тысяч кубических метров льда и снега. Местных жителей о спецоперации предупредили заранее. За ходом работы наблюдали с помощью беспилотников. Дороги вдоль лавиноопасных перевалов свободны.

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