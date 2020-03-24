ФАС взял под контроль розничные цены в связи с коронавирусом

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О необоснованном повышении цен в контролирующей службе россиян попросили сообщать по специальным телефонам горячей линии.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с коронавирусом будет контролировать розничные цены на хлеб, крупы, мясо, яйца и масла. В этот же список войдут некоторые овощи и фрукты.

Мониторить ситуацию ФАС планирует собственными силами. Кроме того о необоснованном повышении стоимости этих товаров во время официально объявленной пандемии, можно будет сообщать по телефонам горячей линии ведомства.

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