Три жены, внебрачный сын и любимые внуки: личная жизнь Александра Буйнова

Александру Буйнову за 71 год пришлось пройти через разные испытания. Он усердно трудился в России и заграницей, много путешествовал по миру. И, как следствие, его личная жизнь не всегда складывалась удачно, сообщает Teleprogramma.pro. Так, артист был трижды женат и даже, по слухам, имеет внебрачного сына.

С первой супругой по имени Любовь он познакомился на Алтае, во время прохождения службы в армии. После демобилизации влюбленные заключили брак и стали жить у родственников Александра в Москве. Через несколько месяцев девушка забеременела. Однако мать Буйнова сослала невестку домой к родителям, уверяя, что ее сын должен строить карьеру.

Instagram @buinovofficial

Любовь верно и преданно ждала, когда муж заберет ее к себе, но вскоре получила письмо с признанием в измене. После такого удара, девушка сделала аборт и больше никогда не выходила замуж.

Вторая супруга Буйнова — москвичка по имени Людмила. Этот брак был заключен только из-за беременности новой пассии певца. Он долгое время настойчиво просил любимую избавиться от ребенка, но та ослушалась и родила артисту дочь Юлию.

Александр не скрывал, что собирается уйти от молодой супруги. Более того, за спиной у Людмилы он завел отношения с продюсером Еленой Гутман. Однако решился на развод только, когда девочке исполнилось 12 лет.

Instagram @buinovofficial

Позже артист признался: только Гутман он любил по-настоящему. Наверное, именно по этой причине сразу после второго развода он не задумываясь предложил Елене руку и сердце.

К сожалению, новая возлюбленная не смогла подарить Буйнову ребенка. Однако ходят слухи, что у певца родился внебрачный сын Алексей в результате романа с девушкой из Венгрии, который он завел, будучи в законном браке. Этот прецедент никак не повлиял на отношения четы.

Несколько лет назад дочь Александра Буйнова Юлия, от которой он так долго желал избавиться, подарила артисту внука Сашу и двух очаровательных близняшек — Соню и Дашу. Сегодня знаменитый дедушка души не чает в маленьких наследниках.

Instagram @buinovofficial

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Буйнов трогательно поздравил жену Елену с 59-летием.