В Московской клинике скончался мужчина после операции по исправлению носовой перегородки

Мужчина скончался в московском медцентре «ОНклиник» после операции по исправлению носовой перегородки. ЧП произошло в ночь с 23 на 24 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

В 1.32 по московскому времени в ОМВД РФ в арбатском районе столицы поступило сообщение о смерти одного из пациентов «ОНклиник», расположенного на улице Б. Молчановка, дом 32, строение 1.

Как удалось установить выехавшей на место оперативной группе, несколько дней назад некий Артем Б., проживавший в столице, обратился к специалистам медицинского центра с жалобой на искривленную носовую перегородку. После планового осмотра, врачи решили исправить ситуацию посредством хирургического вмешательства, которое провели под общим наркозом.

По словам медиков, после операции у пациента возникло двигательное возбуждение, вследствие чего он самостоятельно извлек из полости рта дыхательную трубку, а также капельницу. Острая нехватка кислорода привела к сердечному приступу, в результате которого больной скончался. Реанимационные мероприятия не принесли положительного результата.

По предварительным данным, причиной смерти является острое нарушение мозгового кровообращения, а также острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН).

По факту происшествия правоохранители начали досудебную проверку.

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