В Депздраве назвали причины смерти умершей в Коммунарке москвички
69-летняя женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус и умерла в ночь на 24 марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Депздраве Москвы озвучили результаты проведенных анализов, умершей в Коммунарке пациентки.
«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — заявили в ведомстве.
Тест на коронавирус у умершей 69-летней женщины, сделанный ей еще прижизненно, показал отрицательный результат.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, пенсионерка поступила в больницу в Коммунарке после контакта с дочерью, недавно вернувшейся из страны, где неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
19 марта в медцентре в Коммунарке скончалась еще одна пациентка. У нее был диагностирован коронавирус. Однако позже стало известно, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На данный момент в РФ зарегистрирован 438 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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