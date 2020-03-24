В Депздраве назвали причины смерти умершей в Коммунарке москвички

В Депздраве Москвы озвучили результаты проведенных анализов, умершей в Коммунарке пациентки.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — заявили в ведомстве.

Тест на коронавирус у умершей 69-летней женщины, сделанный ей еще прижизненно, показал отрицательный результат.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пенсионерка поступила в больницу в Коммунарке после контакта с дочерью, недавно вернувшейся из страны, где неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

19 марта в медцентре в Коммунарке скончалась еще одна пациентка. У нее был диагностирован коронавирус. Однако позже стало известно, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На данный момент в РФ зарегистрирован 438 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.