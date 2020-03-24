«Ох и Люба! Что творит девушка!» — Толкалину приняли за красотку-йога
Подписчиков актрисы восхитило ее видео со стоящей на голове стройной девушкой.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Подписчики Любови Толкалиной перепутали ее с преподавателем по йоге. Актриса выложила в Instagram видеоролик, на котором ее наставница Ната Егорова стоит на голове посреди пустого пляжа у океана. Цвет и длина волос девушки примерно такие же, как у ее подопечной, фигура аналогично стройная, а лица в кадре не видно. Поэтому поклонники осыпали комплиментами звезду российского кино.
Пользователи не внимательно прочитали описание Толкалиной к видео и не прислушались к ее словам в самом ролике. Чтобы не возникло путаницы, артистка сообщила, что демонстрирует свою приятельницу. Но это не помогло. Лишь единицы обратили внимание, что в кадре не она. Впрочем, это их не смутило — демонстрация возможностей человеческого тела действительно впечатляет. Остальные принялись комментировать физическое способности Толкалиной и восхищаться ее умению. Не исключено, что она способна повторить такой трюк, и фанаты это еще увидят.
«Это же так нелегко — на голове стоять! Вы такая молодец!»
«Ох и Люба! Что творит девушка!»
«Когда вы уже дадите повод перестать вами восхищаться?!» — отозвались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники не узнали Любовь Толкалину на новом фото в образе длинноволосой блондинки.
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