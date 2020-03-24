Подписчики Любови Толкалиной перепутали ее с преподавателем по йоге. Актриса выложила в Instagram видеоролик, на котором ее наставница Ната Егорова стоит на голове посреди пустого пляжа у океана. Цвет и длина волос девушки примерно такие же, как у ее подопечной, фигура аналогично стройная, а лица в кадре не видно. Поэтому поклонники осыпали комплиментами звезду российского кино.

Instagram @tolkalinaliuba

Пользователи не внимательно прочитали описание Толкалиной к видео и не прислушались к ее словам в самом ролике. Чтобы не возникло путаницы, артистка сообщила, что демонстрирует свою приятельницу. Но это не помогло. Лишь единицы обратили внимание, что в кадре не она. Впрочем, это их не смутило — демонстрация возможностей человеческого тела действительно впечатляет. Остальные принялись комментировать физическое способности Толкалиной и восхищаться ее умению. Не исключено, что она способна повторить такой трюк, и фанаты это еще увидят.

«Это же так нелегко — на голове стоять! Вы такая молодец!»

«Ох и Люба! Что творит девушка!»

«Когда вы уже дадите повод перестать вами восхищаться?!» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники не узнали Любовь Толкалину на новом фото в образе длинноволосой блондинки.