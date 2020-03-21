Умопомрачительная блондинка: поклонники не узнали Любовь Толкалину на новом фото

Известная российская актриса Любовь Толкалина преобразилась до неузнаваемости. В сторис на своей странице в Instagram 42-летняя звезда опубликовала фото, а котором поклонники узнали ее с трудом. Прежде всего — из-за прически.

Теледива, буквально несколько часов назад публиковавшая кадры, на которых запечатлена с короткими и вьющимися русыми волосами, на свежем снимке предстала в образе длинноволосой блондинки.

Фанаты были не готовы к таким кардинальным переменам в имидже Толкалиной. Впрочем, сложно поспорить с тем, что новый стиль подчеркнул красоту артистки.

Так или иначе, перемены оказались временными. Спустя пару часов звезда опубликовала в Instagram новое видео, на котором вновь появилась со своей прежней прической.

@tolkalinaliuba

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина оголила ягодицы, чтобы порадовать фанатов.