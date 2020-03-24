Умер создатель комиксов об Астериксе и Обеликсе

Французский художник, автор кино- и мультипликационных фильмов Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо умер от сердечного приступа. Об этом сообщило издание El Pais.

Удерзо умер во сне в своем доме в коммуне Нейи-сюр-Сен. Мужчине было 92 года. О смерти карикатуриста сообщил его зять.

Родственники отметили, что кончина художника не связана с коронавирусной инфекцией. Мужчина в последнее время выглядел болезненно и жаловался на постоянную усталость.

«Он был очень уставшим в течение нескольких недель», — рассказал его зять Бернар де Шуази.

Альбер Удерзо создал сериал в 1959 году. С того момента было опубликовано 37 томов о приключения Астерикса и Обеликса. Последняя мультипликационная серия вышла в 2017 году.

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