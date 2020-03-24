«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вернулась из США в Россию, оставив мужа в Майами. Теперь она вместе с детьми проводит две недели на карантине. Оксана опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором поведала о своих планах на будущее. По словам известной бизнесвумен, она пытается вернуться к привычной жизни после возвращения из США.

«Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому, но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых», — сообщила Оксана.

Instagram @samoylovaoxana

Жена музыканта сопроводила публикацию фотографией трех своих дочерей и маленького сына Давида. В комментариях под постом многие поклонники Самойловой заметили, что рады возвращению Оксаны в социальную сеть. Фолловеры соскучились по ее жизнерадостным публикациям.

«Дома и стены помогают! Очень рада, что вы все там, где чувствуете себя в полной безопасности»;

«Ура! Вы дома — это главное!»;

«Как мы все скучали по Лее, Майе и Ариеле», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруга Джигана рассказала о последних днях в Майами.