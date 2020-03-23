«Дети меня подбадривали»: супруга Джигана рассказала о последних днях в Майами

После громкого скандала в семье Джигана мать его четверых детей Оксана Самойлова приняла решение вернуться в Россию. Известная бизнесвумен долго мирилась с неадекватным поведением супруга, который злоупотреблял алкоголем, но в итоге призналась себе, что личное спокойствие и безопасность детей гораздо важнее.

Менее суток прошло с момента, как Оксана с детьми прилетели на родину. Об этом супруга Джигана лично сообщила подписчикам в Instagram. Кроме того, жена артиста опубликовала несколько видео, где рассказала, как провела последние дни в Майами вместе с семьей.

Instagram @samoylovaoxana

Самойлова показала, как с супругом ходила по магазинам в поисках еды и товаров первой необходимости. Сегодня в США, как и в других странах, введен режим карантина, поэтому самые популярные продукты буквально сметают с полок. Также она рассказала, что успела побывать в больнице вместе с младшим сыном.

«У нас ничего серьезного. Мы сидим здесь уже четвертый час. Но вроде уже все решили», — поспешила успокоить поклонников знаменитость.

Кроме того, Оксана показала трогательные кадры, на которых старшие дети признавались маме в любви и танцевали, чтобы поднять ей настроение.

«Дети меня подбадривали», — призналась Самойлова.

Будут ли отношения Оксаны и Джигана иметь продолжение — неизвестно. Сама бизнесвумен не спешит делать скоропалительных выводов и о разводе пока не объявляла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова опровергла слухи о том, что рэпер Джиган поднимал руку на нее и детей.