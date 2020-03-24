Король водевиля: как сейчас выглядит травести-актер из клипа «А он тебя целует»

Сегодня 44-летний артист Анатолий Евдокимов признается: он и подумать не мог, что главная роль в клипе на песню «А он тебя целует» группы «Руки Вверх!» принесет ему мировую известность. Однако видео оказалось настолько провокационным и скандальным, что дебютанту тут же открылась дорога в шоу-бизнес, сообщает «СтарХит».

По словам артиста, в 2002 году, солисты музыкального коллектива поставили перед ним задачу на протяжение всего клипа перевоплощаться из мужчины в женщину. Однако это не потребовало от Анатолия особых усилий — уже тогда он работал травести-артистом и с легкостью мог предстать перед публикой в образе Леди Гаги или даже Софии Ротару.

Instagram @evdokimov_show

Как оказалось, его путь к славе начался с банального новогоднего корпоратива, где он вместе с друзьями переоделся в женские наряды для номера.

«Выступление, где мы втроем изображали Тину Тернер, Лайзу Минелли, Барбару Стрейзанд и других светских львиц, увидел директор нового московского клуба. С тех пор в этом клубе я выступал каждую субботу и воскресенье, собрал коллектив танцоров, еженедельно готовил новые номера», — вспоминал артист в одном из интервью.

Спустя несколько месяцев Евдокимов понял, что более не мыслит жизни без публики и маскарадов. Сегодня он выступает не только в России, но и пользуется большой популярностью заграницей. Однако, как заявляет сам Анатолий, жить в другой стране он не планирует, несмотря на постоянные командировки и большие гонорары от иностранных заказчиков. Его цель — создать на родине собственный травести-театр, на сцене которого он сможет реализовать самые смелые идеи.

Instagram @evdokimov_show

О любви и личных отношениях Евдокимов говорить не любит. Несмотря на это, те, кто постоянно следит за жизнью артиста уверены: он не знает отбоя от поклонников.

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