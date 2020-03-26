Порно, алгоколизм, домашнее насилие. Что известно о дочери Стивена Спилберга Микаэле?
Недавно 24-летняя девушка оказалась в полицейском участке из-за нападения на бойфренда. И это только одна из ее неприятностей.
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Фото, видео: REUTERS /mptvimages.com, 5-tv.ru
Дочь Стивена Спилберга арестовали. Чем провинилась наследница оскароносного режиссера? Что заставило девушку строить карьеру в кино для взрослых? И как относится к череде скандалов с участием дочери знаменитый папа? Только в программе «Светская Хроника»!
На позапрошлой неделе Микаэлу Спилберг арестовали по обвинению в домашнем насилии. 24-летняя девушка избила своего спутника — 50-летнего игрока в дартс Чака Панкова. Это уже не первый случай, когда наследница именитого режиссера шокирует окружение своими выходками.
Недавно она призналась, что стала порно-актрисой. В деньгах Микаэла не нуждается. Так в чем же причина выбора столько странной профессии?
Режиссер и его жена Кейт Кэпшоу удочерили девочку, когда та была еще младенцем. Она с детства показывала характер. Когда Микаэле было 13, родители поняли, что не могут справиться самостоятельно и отправили бунтарку в школу для трудных подростков. Но, сами того не подозревая, они только ухудшили ситуацию. В школе девочка пережила страшное — ее изнасиловали.
«Это абсолютно не их вина. Они не могли знать, что это создание, я не буду называть имя по юридическим причинам, будет там. Но когда я вышла оттуда, я чувствовала себя намного хуже, чем когда только приехала. Больше беспокойства, больше депрессии и еще больше ненависти к своему телу», — рассказала Микаэль в одном из интервью.
Елена Беркова, бывшая порноактриса: «Конечно, травмы детства влияют на последующую сексуальную жизнь, однозначно. И это такие сложные процессы, которые надо отрабатывать с профессионалами, обратиться к психологу, к психотерапевту, не стесняться».
На фоне стресса у Спилберг развились анорексия и пограничное расстройство личности. Приемные родители с ужасом наблюдали, как девочка, которой они хотели дать лучшую жизнь, идет по наклонной.
Микаэла: «Когда мне был 21 год, я пила каждый день в течение двух лет. До того момента пока однажды чуть не умерла».
В итоге даже пришлось пройти лечение в наркологической клинике. Но окончательно справиться с внутренними проблемами Микаэла решила очень своеобразным способом — начала карьеру в порно-индустрии.
«Сейчас я чувствую, как важно для меня удовлетворять других», — призналась Спилберг.
Но что это на самом деле: побег от реальности или способ привлечь внимание родителей?
«В порно люди идут для того, чтобы избавиться от комплексов, раскрепоститься, ради интереса. Ради сексуальной потребности, необходимости, удовлетворения», — пояснила Елена Беркова.
Микаэла заявила: семья поддержала это решение. Но ни сам Стивен, ни его супруга с официальными заявлениями пока не выступали.
Микаэла: «Я думаю, когда они увидят, как высоко я поднялась с того дна, где была 1,5 года назад. Они посмотрят и скажут: вау! Мы воспитали действительно уверенную в себе леди».
Единственный, кто не слишком рад новой профессии Микаэлы — ее жених. Его не успокаивает даже тот факт, что в этих фильмах невеста снимается одна.
«Причина, по которой я не хочу делать ничего, кроме сольного творчества, заключается в том, что это будет нарушением моих границ и моих отношений с возлюбленным», — рассказала она.
Елена Беркова: «В основном все, кто снимается в сольниках, снимаются и не в сольниках, рано или поздно».
Так может ссора, после которой дочь знаменитого режиссера доставили в участок, произошла из-за ее порно-карьеры? По словам очевидцев, мужчина что-то грубо сказал своей спутнице, а она начала бросать в него предметы.
Через несколько часов пострадавший Панков заявил, что это было недоразумение, и Микаэлу отпустили под залог в тысячу долларов.
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