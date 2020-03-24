Названы самые смешные профессии в России

Сайт Headhunter.ru исследовал запросы своих пользователей, чтобы узнать, какие необычные вакансии привлекают жителей России. Оказалось, что многие интересовались вакансиями няни для собак, свахи, а также постижера (эксперт по изготовлению париков) и коренщика (кухонный работник, очищающий и нарезающий овощи). Об этом сообщает Lenta.ru.

Как объяснили эксперты, такие запросы появляются из-за того, что пользователи сайта вбивают в поиске не только реальные профессии, но и их разговорные названия. Были даже запросы на «хорошего человека», «путешественника» и «зрителя».

Среди реальных вакансий, которые интересны жителям России — клоун, тайный покупатель, барбер, лесничий, фермер и кинолог. Некоторые даже искали работу посла (более 250 запросов на сайте), хотя человека на эту должность назначает президент. Однако эксперты не исключают, что речь идет о «после бренда» или «амбассадоре бренда».

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие вакансии в России считаются «отмирающими».