Названы самые смешные профессии в России

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Алиса Старжевская
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Эксперты рассказали о необычных вакансиях, вызывающих интерес у россиян: свахи, няни для собак, клоуны.

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Rihova

Сайт Headhunter.ru исследовал запросы своих пользователей, чтобы узнать, какие необычные вакансии привлекают жителей России. Оказалось, что многие интересовались вакансиями няни для собак, свахи, а также постижера (эксперт по изготовлению париков) и коренщика (кухонный работник, очищающий и нарезающий овощи). Об этом сообщает Lenta.ru.

Как объяснили эксперты, такие запросы появляются из-за того, что пользователи сайта вбивают в поиске не только реальные профессии, но и их разговорные названия. Были даже запросы на «хорошего человека», «путешественника» и «зрителя».

Среди реальных вакансий, которые интересны жителям России — клоун, тайный покупатель, барбер, лесничий, фермер и кинолог. Некоторые даже искали работу посла (более 250 запросов на сайте), хотя человека на эту должность назначает президент. Однако эксперты не исключают, что речь идет о «после бренда» или «амбассадоре бренда».

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие вакансии в России считаются «отмирающими».

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