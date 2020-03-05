Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России

Развитие новых технологий приводит к «отмиранию» ряда профессий. В частности, стоить ожидать сокращения вакансий бухгалтеров и охранников. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, пишет ТАСС.

«Скоро профессия бухгалтера будет не то, что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна, где самое большое количество охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — заявила глава Минфина.

При этом министр добавил, что новые технологии создают новые возможности.

Другой тенденцией, по словам Силуанова, стало увеличение разрыва между богатыми — создателями таких технологий, владельцами компаний — и работниками, которые трудятся в этих компаниях. Такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к возможному снижению цен на нефть. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, на этот случай имеются резервные фонды.