Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
По мнению главы Минфина, развитие новых технологий приведет к сокращению вакансий охранников и бухгалтеров.
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Развитие новых технологий приводит к «отмиранию» ряда профессий. В частности, стоить ожидать сокращения вакансий бухгалтеров и охранников. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, пишет ТАСС.
«Скоро профессия бухгалтера будет не то, что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна, где самое большое количество охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — заявила глава Минфина.
При этом министр добавил, что новые технологии создают новые возможности.
Другой тенденцией, по словам Силуанова, стало увеличение разрыва между богатыми — создателями таких технологий, владельцами компаний — и работниками, которые трудятся в этих компаниях. Такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к возможному снижению цен на нефть. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, на этот случай имеются резервные фонды.
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