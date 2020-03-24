Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте

Со дна Финского залива подняли исторические пушки 6-й Северной батареи Кронштадтской крепости. Два года назад восемь чугунных орудий похитили. Половину потом нашли в промзоне в районе КАД, остальные, как выяснилось, пролежали все это время под водой. Злоумышленники не смогли их вывезти и затопили. Вес каждой — около четырех тонн.

6-я Северная батарея — объект федерального значения, который входит в комплекс оборонительных сооружений Кронштадтской крепости. Семь пушечных стволов были частью конструкции южной ограды внутреннего двора, еще одно орудие располагалось на постаменте Южного причала.