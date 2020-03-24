Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте

Эфирная новость 19

Два года назад злоумышленники, как выяснилось, не смогли вывезти четыре из восьми чугунных орудий и затопили их.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Со дна Финского залива подняли исторические пушки 6-й Северной батареи Кронштадтской крепости. Два года назад восемь чугунных орудий похитили. Половину потом нашли в промзоне в районе КАД, остальные, как выяснилось, пролежали все это время под водой. Злоумышленники не смогли их вывезти и затопили. Вес каждой — около четырех тонн.

6-я Северная батарея — объект федерального значения, который входит в комплекс оборонительных сооружений Кронштадтской крепости. Семь пушечных стволов были частью конструкции южной ограды внутреннего двора, еще одно орудие располагалось на постаменте Южного причала.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

22:54
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
22:41
Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте
22:27
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
22:14
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
21:59
Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92
21:48
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок