«Моим самым дорогим и любимым»: Волочкова исполнила песню для хейтеров

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Мия Субботина
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Артистка показала фрагмент выступления во время домашнего спектакля.

Фото: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась видеозаписью с домашнего концерта на своей странице в Instagram. Звезда исполнила песню композитора Микаэла Таривердиева на слова Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Эта композиция прозвучала в известном советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», где ее исполнила Алла Пугачева. Примечательно, что романтическую композицию звезда посвятила не поклонникам, а хейтерам.

«А следующий номер в завершении нашего представления я хочу посвятить моим самым дорогим и любимым хейтерам», — заключила балерина.

Около трех месяцев назад Анастасия Волочкова отключила комментарии под своими постами в Instagram. Обычно ее публикации собирали тысячи комментариев, как от поклонников, так и от злопыхателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Большой театр вернул Волочковой гонорары 16 лет спустя.

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