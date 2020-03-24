«Моим самым дорогим и любимым»: Волочкова исполнила песню для хейтеров

Анастасия Волочкова поделилась видеозаписью с домашнего концерта на своей странице в Instagram. Звезда исполнила песню композитора Микаэла Таривердиева на слова Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Эта композиция прозвучала в известном советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», где ее исполнила Алла Пугачева. Примечательно, что романтическую композицию звезда посвятила не поклонникам, а хейтерам.

«А следующий номер в завершении нашего представления я хочу посвятить моим самым дорогим и любимым хейтерам», — заключила балерина.

Около трех месяцев назад Анастасия Волочкова отключила комментарии под своими постами в Instagram. Обычно ее публикации собирали тысячи комментариев, как от поклонников, так и от злопыхателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Большой театр вернул Волочковой гонорары 16 лет спустя.