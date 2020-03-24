Росприроднадзор требует полмиллиарда с компании за варварскую добычу угля

Росприроднадзор обратился в суд с иском против угледобывающей компании, связанной с предпринимателем из списка Forbes Дмитрием Босовым.

Сообщается, что Росприроднадзор инициировал разбирательство в отношении деятельности ООО «Арктическая горная компания» (АГК), являющегося дочерним предприятием «ВостокУгля» Дмитрия Босова.

Росприроднадзор в своем иске требует взыскать с АГК компенсацию в размере более полумиллиарда рублей за вред, причиненный окружающей среде. Подробности в материалах не отражены, пишет РЕН ТВ.

«Арктическая горная компания» — угледобывающая компания с активами на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Предприятие было создано в 2014 году для добычи арктического карбона на полуострове. АГК должна была отвечать за разработку и эксплуатацию Малолемберовского и Нижнелемберовского месторождений.

По плану добыча должна была начаться еще в прошлом году. В 2017 году Дмитрий Босов утверждал, что к 2022–2023 годам его организация сможет добывать на полуострове до 30 миллионов тонн угля в год. Бизнесмен планировал построить там два глубоководных порта мощностью свыше десять миллионов тонн в год каждый. Потом было объявлено о планах добывать в 2024-м — 19 миллионов тонн в год.

При этом в Министерстве природы реальный объем добычи для проекта к 2024 году оценили лишь в один миллион тонн в год. Интересно, что добыча на месторождениях так и не началась.

Это отнюдь не первый иск Росприроднадзора к АГК. Компанию и ранее обвиняли в варварской незаконной добыче угля. По данным ведомства, у организации было разрешение лишь на геологическую разведку месторождений, при этом она осуществляла добычу угля в промышленных масштабах и получала огромную прибыль.

В 2017 году сотрудники ведомства установили, что на участке ведется незаконная добыча угля без соответствующего разрешения, а на двух складах предприятия хранится порядка 70 тысяч тонн угля. Босов в суде пытался признать проверку незаконной, однако ничего не вышло. Специалисты пришли к выводу, что траншея АГК — по всем параметрам представляет собой полноценный угольный разрез.

На компанию подали иск в суд на 600 миллионов рублей. АГК проиграла дело и планирует обжаловать это решение в Верховном суде.

Из-за подозрений в незаконной добыче на вышеуказанных месторождениях ФСБ в 2019 году возбудила уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности против руководства организации. По данным службы, предприятие добыло на Малолемберовском месторождении и отгрузило на экспорт через порт Диксон 187 тысяч тонн угля.

В связи с этим, Росприроднадзор требовал взыскать с компании 954 миллиона рублей. В марте 2018-го генеральный директор компании Вадим Бугаев предложил ведомству пойти «на мировую» со штрафом в два раза меньшим нежели сумма взыскания — 429,1 миллиона рублей.

У правоохранителей имеются претензии и к другому проекту Дмитрия Босова. В июле 2018 года сообщалось, что ООО «УК «ВостокУголь» приобрело 50% в ООО «Порт Вера Менеджмент», который является владельцем строящегося в Шкотовском районе Приморья угольного порта «Вера».

Данный порт считался частью большого инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке, который предусматривал разработку месторождения угля в Амурской области, строительство обогатительной фабрики, объектов электро- и теплогенерации, углехимии, в том числе производство экологически чистого газомоторного топлива.

На сайте «ВостокУгля» указано, что угольный морской терминал, расположенный на территории Приморского края в районе мыса Открытый, должен выйти на проектную мощность в 20 миллионов тонн к 2022 году.

В конце декабря 2019 года сообщилось, что сразу три официальных комиссии от трех различных ведомств внепланово проверяют работу угольного терминала. Поводом для проверки порта Росприроднадзором, Роспотребнадзором и прокуратурой стало большое количество негативных новостей и постов в социальных сетях о его деятельности. Местные жители с завидной периодичностью публикуют фото и видео пылящего порта.

По некоторым данным, «ВостокУголь» Дмитрия Босова мог быть связан с бывшим министром открытого правительства Михаилом Абызовым, который был арестован 27 марта 2019 года по обвинению в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.

Известно, что одно время на рынке работали две компании «ВостокУголь». Первая была создана и зарегистрирована в столице в 2012 году и ликвидирована в 2016 году. Вторая создана в 2014 году и работает до сих пор, зарегистрирована в поселке Усово (Одинцовский район, Московская область).

Источник предполагает, что, возможно, обе организации работали под покровительством Абызова и якобы могли быть задействованы в темных схемах экс-министра, до которых пока еще не добрались правоохранительные органы. Отмечается, что Михаил Абызов — соучредитель с Дмитрием Босовым и Александром Исаевым ООО «Арктическая горно-рудная компания» (АГРК).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил Росприроднадзору проверить работу мусоросжигательного завода во Владивостоке.