Песков: Украина препятствует поставкам еды и медикаментов в Херсонскую область

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Пресс-секретарь российского лидера назвал ситуацию в регионе критической.

Украина препятствует поставкам в Херсонскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Киевский режим делает все, чтобы препятствовать поставкам продуктов питания и медикаментов в Херсонскую область. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам», — сказал он.

По его словам, ситуация в регионе остается сложной. Песков отметил, что беспилотники постоянно находятся в воздухе и создают угрозу для людей.

«Военные, наши военные продолжают работать с тем, чтобы эту ситуацию разрешить», — сказал Песков на брифинге.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотника на автобус с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара по автобусу в населенном пункте Нижние Серогозы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди погибших оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко.

По данным омбудсмена региона Сергея Георгиева, Демьяненко работала в избирательной системе с 2023 года, участвовала в нескольких кампаниях и в этом году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.

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