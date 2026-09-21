Песков: Украина препятствует поставкам еды и медикаментов в Херсонскую область

Пресс-секретарь российского лидера назвал ситуацию в регионе критической.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Киевский режим делает все, чтобы препятствовать поставкам продуктов питания и медикаментов в Херсонскую область. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам», — сказал он.
По его словам, ситуация в регионе остается сложной. Песков отметил, что беспилотники постоянно находятся в воздухе и создают угрозу для людей.
«Военные, наши военные продолжают работать с тем, чтобы эту ситуацию разрешить», — сказал Песков на брифинге.
Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотника на автобус с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара по автобусу в населенном пункте Нижние Серогозы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди погибших оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко.
По данным омбудсмена региона Сергея Георгиева, Демьяненко работала в избирательной системе с 2023 года, участвовала в нескольких кампаниях и в этом году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.
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