«Адские» санкции: Песков назвал политику США помехой реанимации отношений с РФ

Песков назвал санкции США помехой реанимации двусторонних отношений с РФ

Подписанный в США закон о новых антироссийских санкциях не способствует восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений, и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что против России уже введено более 30 тыс. санкций, затрагивающих физических и юридических лиц. По его словам, страна приспособилась к подобным ограничениям и научилась сводить к минимуму их последствия.

Представитель Кремля также сообщил, что российские власти поддерживают постоянные контакты с торговыми партнерами. Как отметил Песков, они заявляют о полном неприятии санкционной политики западных стран.

Закон о новых ограничениях против России президент США Дональд Трамп подписал 18 сентября. Песков предупредил, что это решение негативно отразится на российско-американских отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США подписал «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма* ».

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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