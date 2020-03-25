В Госдуме разрабатывают закон для защиты прав дачников

В Госдуме разрабатывают закон, который защитит права дачников в области оплаты коммунальных услуг. Те, кто часть года проводит в квартире, а часть — за городом, уже привыкли к так называемым «двойным квитанциям». Когда платить приходится за два адреса сразу. Но, оказывается, есть простой способ определить, где и в какой период люди не жили — просто посмотреть на затраты электроэнергии. Подробности расчетов у корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.