В Госдуме разрабатывают закон для защиты прав дачников

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Депутаты разрабатывают закон, который позволит покончить с двойными платежками. Логика документа проста: если за месяц в загородном доме или в городской квартире электричества набежало меньше, чем на 30 киловатт, вывоз отходов оттуда можно не оплачивать.

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Фото, видео: ТАСС / Вергун Антон, 5-tv.ru

В Госдуме разрабатывают закон, который защитит права дачников в области оплаты коммунальных услуг. Те, кто часть года проводит в квартире, а часть — за городом, уже привыкли к так называемым «двойным квитанциям». Когда платить приходится за два адреса сразу. Но, оказывается, есть простой способ определить, где и в какой период люди не жили — просто посмотреть на затраты электроэнергии. Подробности расчетов у корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.

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В Госдуме разрабатывают закон для защиты прав дачников

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