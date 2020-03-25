Сергею Жукову «отрезали полтела» из-за опухоли
Лидер знаменитой поп-группы «Руки Вверх!» перенес три операции.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Солист и бессменный лидер знаменитой поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в эфире шоу на федеральном телеканале признался, что ему «отрезали полтела» из-за опухоли. 43-летний певец рассказал, что после падения на одном из концертов у него появился синяк.
По словам знаменитости, гематома не проходила на протяжении длительного времени и переросла в опухоль. Медики диагностировали Сергею Жукову грыжу. Проведенное оперативное вмешательство ему не помогло.
«На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», — признался Сергей Жуков.
Ситуация была настолько серьезной, что артист не рассчитывал когда-либо выйти на сцену. Сергей Жуков отметил, что был готов отдать любые деньги ради собственного здоровья.
«Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?» — вспоминает Сергей Жуков.
В результате певцу доставили из-за границы некий «экспериментальный аппарат», сделали еще одну операцию и он постепенно пошел на поправку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жуков порадовался за группу Little Big, которая поедет на «Евровидение».
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