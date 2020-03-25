Сергею Жукову «отрезали полтела» из-за опухоли

|
Василий Заика
40

Лидер знаменитой поп-группы «Руки Вверх!» перенес три операции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Солист и бессменный лидер знаменитой поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в эфире шоу на федеральном телеканале признался, что ему «отрезали полтела» из-за опухоли. 43-летний певец рассказал, что после падения на одном из концертов у него появился синяк.

По словам знаменитости, гематома не проходила на протяжении длительного времени и переросла в опухоль. Медики диагностировали Сергею Жукову грыжу. Проведенное оперативное вмешательство ему не помогло.

«На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», — признался Сергей Жуков.

Ситуация была настолько серьезной, что артист не рассчитывал когда-либо выйти на сцену. Сергей Жуков отметил, что был готов отдать любые деньги ради собственного здоровья.

«Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?» — вспоминает Сергей Жуков.

В результате певцу доставили из-за границы некий «экспериментальный аппарат», сделали еще одну операцию и он постепенно пошел на поправку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жуков порадовался за группу Little Big, которая поедет на «Евровидение».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
2:41
Меры по защите здоровья личного состава усилены в российской армии
2:22
Сергею Жукову «отрезали полтела» из-за опухоли
2:03
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко, попавшего в больницу в Коммунарке
1:44
«Английский язык покинул (а) чат» — Настя Ивлеева пообщалась с Джаредом Лето на карантине
1:23
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок