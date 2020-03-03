Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью 5-tv.ru прокомментировал новость о том, что петербургская группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение 2020».

По словам Жукова, предложение отправить на международный песенный конкурс именно этих музыкантов — прекрасное решение.

«Слава богу! Слава богу! Наконец-то хоть кто-то классный!» — отметил популярный певец.

Музыканты Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров решили основать поп-группу под названием Little Big в 2013 году. Молодые люди прославились по-настоящему после выхода хита «Skibidi», который стал сенсацией, собрав в YouTube более 350 миллионов просмотров. Кроме того, заразительный танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в стране.

Пресс-служба Первого канала заявила, что премьера новой песни, с которой Little Big выступят на «Евровидении 2020», состоится уже в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосиф Пригожин уверен в победе Little Big на «Евровидении 2020».