«Ду нот форгет аз»: Галкин высмеял акцент Ивлеевой в беседе Джерадом Лето

Юморист Максим Галкин язвительно прокомментировал диалог блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой с известным американским музыкантом и актером Джаредом Лето. Забавная ситуация произошла во время прямой трансляции в Instagram.

В видеочате Лето спросил у Ивлеевой, чем она занимается и какова ее профессия. Звезда отечественного шоу-бизнеса тут же призналась, что является одним из самых популярных блогеров в стране, а также ведет развлекательные программы на телевидении.

После этого собеседник заявил, что обязательно посетит какое-нибудь шоу Анастасии, как только будет снят режим карантина из-за пандемии коронавируса.

Пользователи сети, наблюдавшие за диалогом, отметили, что беседа получилась забавной из-за необычного акцента Ивлеевой, говорившей на английском языке с солистом группы »Thirty Seconds to Mars». Не удержался от ироничного комментария по поводу ее произношения и сам Галкин.

«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще. Ду нот форгет ас, ер олд френдз» (Настя, можешь ли ты рассказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может он приедет в мой замок, а если он знает, что моей женой является Пугачева, тогда вообще (отлично). Не забывай нас, своих старых друзей), — ответил юморист на забавную речь Ивлеевой.

Instagram @maxgalkinru

Впрочем, Анастасия не сильно расстроилась из-за критики в свой адрес, а даже наоборот, поддержала шутку, добавив фразу, которая насмешила всех вокруг.

«Английский язык покинул (а) чат», — написала Ивлеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максима Галкина уличили в частом посещении страницы Анастасии Ивлеевой.