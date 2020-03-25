«Ду нот форгет аз»: Галкин высмеял акцент Ивлеевой в беседе Джерадом Лето
Звезды шоу-бизнеса, решившиеся самоизолироваться в условиях распространения коронавируса, пообщались в видеочате.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Юморист Максим Галкин язвительно прокомментировал диалог блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой с известным американским музыкантом и актером Джаредом Лето. Забавная ситуация произошла во время прямой трансляции в Instagram.
В видеочате Лето спросил у Ивлеевой, чем она занимается и какова ее профессия. Звезда отечественного шоу-бизнеса тут же призналась, что является одним из самых популярных блогеров в стране, а также ведет развлекательные программы на телевидении.
После этого собеседник заявил, что обязательно посетит какое-нибудь шоу Анастасии, как только будет снят режим карантина из-за пандемии коронавируса.
Пользователи сети, наблюдавшие за диалогом, отметили, что беседа получилась забавной из-за необычного акцента Ивлеевой, говорившей на английском языке с солистом группы »Thirty Seconds to Mars». Не удержался от ироничного комментария по поводу ее произношения и сам Галкин.
«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще. Ду нот форгет ас, ер олд френдз» (Настя, можешь ли ты рассказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может он приедет в мой замок, а если он знает, что моей женой является Пугачева, тогда вообще (отлично). Не забывай нас, своих старых друзей), — ответил юморист на забавную речь Ивлеевой.
Впрочем, Анастасия не сильно расстроилась из-за критики в свой адрес, а даже наоборот, поддержала шутку, добавив фразу, которая насмешила всех вокруг.
«Английский язык покинул (а) чат», — написала Ивлеева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максима Галкина уличили в частом посещении страницы Анастасии Ивлеевой.
Читайте также
64%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?