Владельцы российских ТЦ попросили кабмин субсидировать ставки по кредитам

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство РФ субсидировать хозяевам ТЦ ставки по кредитам, передает ТАСС. В письме на имя премьер-министрa Михаила Мишустина отмечается, что в условиях распространения коронавируса снизилась посещаемость торговых площадок, а вместе с ней и доходы предпринимателей.

Бизнесмены столкнулись с риском неплатежей банкам, и в качестве мер поддержки предложили субсидировать процентные ставки по кредитам в размере не менее 4%. Кроме того они попросили: поддержать реструктуризацию кредитов государственными гарантиями, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления до 31 января 2021 года, временно отменить уплату земельного налога и налога на имущество, временно отменить арендные платежи на участки, находящиеся в госсобственности, на которых расположены ТЦ.

По мнению членов РСТЦ, перечисленные меры следует ввести минимум до конца 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина.

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