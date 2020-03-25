В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
Депутат Василий Власов направил соответствующий документ главе Минстроя Владимиру Якушеву.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Депутат Государственной думы РФ Василий Власов выступил с инициативой освободить жителей страны от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в тексте письма.
Народный избранник попросил рассмотреть возможность реализации данного предложения до окончания особого режима, обусловленного профилактическими мерами против распространения инфекции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии.
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