Пугачева о новых песнях Киркорова: «Я не поклонник такого жанра»

Алла Пугачева призналась: она не в восторге от нынешнего творчества Филиппа Киркорова. Как сейчас складываются их отношения? С кем Примадонна изменяла королю поп-музыки? Почему он до сих пор не может ее забыть? И зачем соревнуется с Аллой в похудении? Только в программе «Светская Хроника»!

«Он сделал свое дело, до сих пор делает, он делает то, в чем он силен. И делает это ответственно и для тех, кому это нравится. Ну трудяга он, че? Кому-то нравится такое», — призналась Пугачева.

Алла Пугачева удивила признанием: новые музыкальные эксперименты Киркорова ее не впечатляют.

«Я вообще не поклонник такого жанра, поэтому мне тяжело говорить».

А вот сам Филипп, как преданный поклонник, на шоу Примадонны сидел в первом ряду.

«Концерт грандиозный! И, конечно, этот кинотур по всей стране. Вот, пожалуй, на мой взгляд, это самое большое значимое событие в жизни культуры, эстрады, в музыкальной жизни. И я аплодирую стоя великой певице за ее грандиозные творческие события», — рассказал Филипп Киркоров в интервью программе «Светская Хроника».

Киркоров всегда называл Аллу Пугачеву великой женщиной. Именно она открыла ему путь на музыкальный Олимп.

В то время казалось, что Алла и Филипп — идеальная пара. В 2005-м поклонники были потрясены новостью об их разводе и долго гадали — кто виноват. Кажется, Пугачева готова раскрыть эту тайну:

«Рога наставила один раз и достаточно».

Сейчас Алла Борисовна уже много лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. А вот Киркорову приписывали роман с Машей Распутиной, Ани Лорак и даже с Анастасией Стоцкой. Некоторые фанаты вообще уверены: настоящий отец детей Стоцкой — именно он. Но сама певица это отрицает:

«Мы сами поражаемся, почему они так похожи! Это удивительно. Как я отношусь к этим слухам? Мне смешно».

Король поп-музыки впервые стал отцом в 2011 году, его дочь получила двойное имя в честь Аллы Пугачевой и матери певца, Виктории. На воспитание Аллы-Виктории и сына Мартина ежемесячно тратится более полумиллиона рублей. У детей очень загруженный график.

Киркоров: «Середняк и серость плодить — это самое неблагодарное дело. Если им даст Бог, и они выберут этот путь и станут большими артистами, я буду рад. А на эстраде надо быть либо наверху, а десятый, пятый эшелон, это никому не надо, этого добра хватает и у нас. Либо первый, либо никакой».

А вот Максим Галкин уверен, что Гарри и Лиза на медийность обречены, как бы ни сложилась их судьба. Любые таланты близнецов он регулярно демонстрирует в своем блоге. По мнению Примадонны, у сына музыкальный потенциал больше. А вот Лиза прирожденный художник, пишет книги и бегло говорит по-французски.

«К нам приходит педагог по пению. Я не ожидала, честно говоря. Но он очень хорошо поет. Просто здорово. Ну Лизок да, пытается. Но она трудом, а этот талантом», — поделилась Примадонна.

Похоже, таланты Аллы Борисовны передаются по наследству. За последние несколько лет артистка сильно преобразилась. 70-летняя звезда стройна, как в юности. Она снова носит облегающие наряды. А дизайнеры создают для нее нарочито сексуальные сценические образы.

«Увидел Пугачеву на юбилее. На юбилейном концерте. Это просто пример того, как нужно, как важно держать себя в форме», — восхищался Киркоров.

Глядя на бывшую жену, Филипп Киркоров тоже занялся собой. Резко похудел на 40 килограммов. Возможно, Киркоров занялся спортом не чтобы быть, как Примадонна, а быть с Примадонной. Ведь его давний соперник — Максим Галкин впечатляет своим торсом.

С момента развода Киркорова и Пугачевой прошло 15 лет. Но артист до сих пор с любовью вспоминает времена, когда они были вместе.