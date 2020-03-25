«Ушла эпоха!» — Боярский о смерти Инны Макаровой

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 89

Актер выразил соболезнования всем, кто любил ушедшую Народную артистку.

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Фото, видео: РИА Новости / Юрий Иванов, 5-tv.ru

Скончалась Народная артистка СССР Инна Макарова. Звезде фильмов «Девчата» и «Высота» было 93 года. Ее смерть символизирует уход целой эпохи, сказал в беседе с 5-tv.ru Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он признался, что не знал покойную лично, но очень благодарен ей за то, что она сделала для становления его таланта.

«Я с ней не знаком, но судя по тому, что она сделала для нас и для меня, это целая эпоха, которая ушла. Это воспитание всех нравственных, человеческих и профессиональных качеств, которые во мне были, которые во многом благодаря ей складывались. Я сейчас настолько растерян изо всех этих событий, которые нагрянули на нашу грешную землю, что толкового ничего сейчас сказать не могу. Соболезную всем, кто ее любил, помнил, жил ее существованием в нашей стране», — сказал Боярский.

Инна Макарова больше всего известна по ролям в фильмах «Девчата» и «Женитьба Бальзаминова». Также она сыграла главную роль Любови Шевцовой в картине «Молодая гвардия». За эту работу ее наградили, сделав лауреатом Сталинской премии. С 1948 года и до дня смерти она служила в Московском государственном театре киноактера. О творческой и личной судьбе артистки, читайте в материале 5-tv.ru.

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