«Человек — не равно диагноз»: кто помогает актерам с особенностями здоровья
С какими проблемами сталкиваются артисты-инвалиды каждый день.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Софья Лебедева: в моем агентстве больше 30 актеров с особенностями здоровья
В театральном агентстве актрисы Софьи Лебедевой работает больше тридцати актеров с разными особенностями здоровья. Об этом она рассказала 5-tv.ru на женском форуме в Сколково.
«У нас в агентстве больше тридцати актеров с разными особенностями здоровья. Это особенности зрения, слуха, движения, ментальные особенности», — рассказала артистка.
По словам Лебедевой, инвалидам очень сложно не только реализовывать свои таланты, но и просто жить. Общество их не принимает, не поддерживает и ведет себя жестоко по отношению к ним.
Как ранее писал 5-tv.ru, у актрисы у самой сестра с особенностями.
«Сестра с инвалидностью, я вижу, как тяжело и как это очень грустно. Именно поэтому мы решили создать агентство для актеров с особенностями здоровья», — объяснила Лебедева.
Свою миссию актриса видит в том, чтобы помогать актерам с расстройствами проявляться, реализовывать свои мечты, чтобы люди видели, что человек — не равно его диагноз.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
71%
Нашли ошибку?