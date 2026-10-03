Софья Лебедева: в моем агентстве больше 30 актеров с особенностями здоровья

В театральном агентстве актрисы Софьи Лебедевой работает больше тридцати актеров с разными особенностями здоровья. Об этом она рассказала 5-tv.ru на женском форуме в Сколково.

«У нас в агентстве больше тридцати актеров с разными особенностями здоровья. Это особенности зрения, слуха, движения, ментальные особенности», — рассказала артистка.

По словам Лебедевой, инвалидам очень сложно не только реализовывать свои таланты, но и просто жить. Общество их не принимает, не поддерживает и ведет себя жестоко по отношению к ним.

Как ранее писал 5-tv.ru, у актрисы у самой сестра с особенностями.

«Сестра с инвалидностью, я вижу, как тяжело и как это очень грустно. Именно поэтому мы решили создать агентство для актеров с особенностями здоровья», — объяснила Лебедева.

Свою миссию актриса видит в том, чтобы помогать актерам с расстройствами проявляться, реализовывать свои мечты, чтобы люди видели, что человек — не равно его диагноз.

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