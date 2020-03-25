Пригожин заявил, что новый супруг его бывшей жены живет на его деньги

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Алиса Старжевская
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Семейный скандал традиционно разгорелся на фоне квартирного вопроса.

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Дети от первого брака и ближайшие родственники продюсера Иосифа Пригожина рискуют оказаться на улице. Как рассказал в эфире «Пусть говорят» сам продюсер, о ситуации с продажей квартиры своих детей он узнал от бабушки своей дочери Данаи.

Все началось, когда бывшая супруга Пригожина Елена вышла замуж и решила расширить свой бизнес. Квартира, доставшаяся в наследство детям Пригожина, Данае и Дмитрию, была заложена. Дело не выгорело, и жилье продали за бесценок. Продюсер винит в этом нового мужа Елены, Дмитрия Шлапака. Он рассказал, что кормить супруга бывшей ему приходилось и ранее.

«Я как ответственный человек давал деньги. Но я же не знал, что этот пассажир тоже за мой счет живет. Сколько лет они женаты? Семь? Года два-три я их содержал. А до этого еще и охранник был, который на хвосте сидел, которому землю отдали», — рассказал продюсер.

При этом сам Дмитрий Шлапак отрицает, что жил за счет экс-супруга своей жены. Пригожин заверяет, что ему и сейчас поступают звонки от Дмитрия с требованием денег, причем исчисляются суммы миллионами.

«Денег я с него никогда не требовал. Никогда! Сын тоже не просил. Не ездил отдыхать за его счет. Сколько с Леной не живу, ни разу он мне денег не переводил», — приводит слова Шлапака StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супругу Иосифа Пригожина могут лишить квартиры в Москве из-за миллионных долгов.

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