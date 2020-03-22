Экс-супругу Иосифа Пригожина могут лишить квартиры в Москве из-за миллионных долгов

В последние дни Иосиф Пригожин буквально лишился спокойствия. А все из-за того, что его бывшая супруга Елена рискует остаться без квартиры площадью 70 квадратных метров в центре Москвы, которую продюсер после развода оставил в наследство детям — сыну Дмитрию и дочери Данае. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Вот представьте, меня нет. Оставляешь наследство, а они ***** за пять лет его профукали. У меня нет слов. Я возмущен», — не сдерживает эмоций Пригожин.

По его словам, все дело в том, что экс-возлюбленная с ее новым кавалером когда-то открыли собственный бизнес, но сил не рассчитали. В результате чего, вместо большой прибыли получили «куш» в виде миллионных долгов.

«Вы знаете, любовь зла — полюбишь и козла. Она вышла замуж за какого-то парня из Ставропольского края. Я не знаю, чем она думала», — недоумевает Иосиф.

ВКонтакте @lenaprigozhina

Он признался: в лихие 90-е ему пришлось много работать, чтобы накопить 100 миллионов рублей и купить огромную квартиру. Однако Елена его стараний не оценила. Кроме того, оказалось, что женщина ради бизнеса нового супруга заложила еще несколько квартир, землю в домодедовском районе Москвы и последние деньги, которые Пригожин периодически ей перечислял.

«Все засадили просто! Ну, так же не бывает! Спустили! Купили какую-то *****», — возмущается продюсер.

Иосиф отметил, что сегодня старается оказывать всяческую помощь старшей дочери и бывшей теще, которые в буквальном смысле остались на улице. Так, например, он снял отдельную квартиру. Однако оставлять ситуацию без контроля не собирается — Пригожин уже нанял адвоката для того, чтобы в судебном порядке урегулировать конфликт.

«Занимаются этим правоохранители, юристы. Сейчас веду переговоры с микрозаймовыми организациями. Пытаемся найти общий язык», — резюмировал продюсер.

И в заключение лишь добавил: он сильно жалеет, что не смог уберечь Елену и детей от той беды, в которую они попали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает Иосиф Пригожин о браке с первой супругой Еленой.