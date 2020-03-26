«Бои не на жизнь!»: Анна Хилькевич рассказала о воспитании дочки
Актриса посетовала, что характер у ее старшей наследницы сложный.
Фото: Instagram @annakhilkevich
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич рассказала, как непросто воспитывать двух дочек. В интервью «7Дней» она призналась, что ее очень беспокоит старшая — Арианна. Девочке четыре годика, и она уже очень резво проявляет свой характер.
По словам актрисы, дочка совсем не хочет самостоятельно одеваться, идти гулять, мыть руки. На все у нее находится свое «Не хочу!».
«Бои у нас не на жизнь! Мы с мужем пытаемся растить ее в доверии, понимании, учим договариваться… Но пока безуспешно. Слезы, крики, объяснять, что ее расстроило, не хочет», — посетовала Хилькевич.
Молодая мама очень надеется, что рубеж в пять лет поможет преодолеть эти трудности, иначе страшно представить, что ждет звезду, когда у девочки будет подростковый возраст.
«И эти четыре года я буду вспоминать с улыбкой, а если нет, то когда ей будет 14, мне конец…» — смеется актриса.
При этом Хилькевич признает, что при всех недостатках характеру у нее растет обаятельная и милая девочка. Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Хилькевич рассказало о влиянии карантина на рождаемость.
Читайте также
60%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?