«Супермуж с самочкой»: Хилькевич о том, как карантин повышает рождаемость

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Алиса Старжевская
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Актриса выложила в сеть забавный ролик, который поначалу шокировал ее поклонников.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда «Универа» Анна Хилькевич опубликовала в Instagram странное видео, которое вызвало большой ажиотаж среди пользователей сети. Сидя на карантине из-за коронавируса актриса хотела снять тематическое сторис с маской на лице, однако в неожиданный момент сзади показалась нижняя часть тела ее супруга.

Недолго думая, Хилькевич все же выложила забавный ролик, при этом отметив, что сама не ожидала такого подвоха.

«Все самое настоящее получается не специально. Хотела снять суперзум с масочкой, а получился супермуж с самочкой! А вы говорите, карантин не повышает рождаемость!» — подписала пост Анна.

Фанаты актрисы признавались: они долго пересматривали видео, чтобы понять, кто находится за спиной у актрисы. Однако потом необычный ролик многим и вправду показался забавным.

Instagram @annakhilkevich

«Аня, я так испугалась сначала! Красотка!»

«Такие милые! Правда, не сразу осознала, что к чему…»

«Ну, вы даете, ребята!»

«Рождаемость точно повысится после таких карантинов!» — отмечали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анне Хилькевич удается побороть хандру и депрессию из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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