Бывшего замглавы Росрыболовства заочно арестовали и объявили в международный розыск
Александра Тугушева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Фото: DPA/TASS
МВД России объявило бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева в международный розыск. Как стало известно 5-tv.ru, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Обвинения Тугушеву были предъявлены заочно. По версии следствия, экс-чиновник обманул крупного рыбопромышленника из Мурманска Александра Сычева на 31 миллион рублей. По ходатайству обвинения 25 марта Октябрьский суд в Мурманске заочно арестовал Тугушева.
Экс-замглавы Росрыболовства уже несколько лет проживает в Лондоне. В британском суде он пытается доказать свое право владения третью акций российской рыбопромышленной группы «Норебо». Ее рыночная стоимость составляет более полутора миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в розыск объявили бывшего мэра Истры. Он скрылся от следствия после обысков в его доме.
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