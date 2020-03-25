Бывшего замглавы Росрыболовства заочно арестовали и объявили в международный розыск

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Игорь Рязов
25

Александра Тугушева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: DPA/TASS

МВД России объявило бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева в международный розыск. Как стало известно 5-tv.ru, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвинения Тугушеву были предъявлены заочно. По версии следствия, экс-чиновник обманул крупного рыбопромышленника из Мурманска Александра Сычева на 31 миллион рублей. По ходатайству обвинения 25 марта Октябрьский суд в Мурманске заочно арестовал Тугушева.

Экс-замглавы Росрыболовства уже несколько лет проживает в Лондоне. В британском суде он пытается доказать свое право владения третью акций российской рыбопромышленной группы «Норебо». Ее рыночная стоимость составляет более полутора миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в розыск объявили бывшего мэра Истры. Он скрылся от следствия после обысков в его доме.

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