Силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Россией

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Воздушные цели были перехвачены над семью регионами страны и акваторией Черного моря.

Сколько украинских дронов ПВО России сбили за день

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Воздушные цели перехватывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные расчеты противовоздушной обороны работали сразу в нескольких частях страны.

Украинские беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями. Кроме того, аппараты сбили над Краснодарским краем, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

Часть воздушных целей российские военные обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее, в эту же ночь, с 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно сбили 514 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вражеская сторона пыталась совершить атаку на 19 регионов нашей страны: в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областях, в Краснодарском крае, и в республиках Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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