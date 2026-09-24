Лавров призвал США исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

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Василиса Власова
Василиса Власова 18 0

Москва также выступила против экономического и энергетического давления на Гавану.

Лавров призвал США исключить Кубу из стран-террористов

Фото: www.globallookpress.com/David Mbiyu

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти США исключить Кубу из американского списка стран — спонсоров терроризма. Об этом 23 сентября сообщили на сайте МИД РФ по итогам встречи главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

Лавров заявил о неизменной поддержке требований Гаваны полностью прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду со стороны Соединенных Штатов. Отдельно российский министр указал на недопустимость энергетического давления на республику.

«Лавров <…> отметил необходимость исключения дружественной нам Кубы из американского одиозного списка так называемых стран — спонсоров терроризма и осудил экстерриториальный характер вводимых против Острова свободы односторонних ограничительных мер», — говорится в сообщении МИД России.

Во время переговоров министры обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Гаваны. Стороны также договорились продолжить координацию на международных площадках.

Лавров и Паррилья подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство России и Кубы для обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров сделал заявление о бывших союзниках СССР. Политик не понимает позицию стран, исторически выступавших против нацизма, в ситуации с лидером украинского режима Владимиром Зеленским. По словам политика, сейчас ряд государств смотрят на подобные гитлеровским выходкам «сквозь пальцы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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