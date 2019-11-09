Экс-мэр Истры скрылся от следствия после обысков в его доме

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск. Как стало известно 5-tv.ru, УМ МДВ России «Щелковское» распространило ориентировку на него и бизнесмена Алексея Деньгина.

Вихарев подозревается в мошенничестве с госконтрактами. Как сообщалось ранее, по версии следствия, он заключал муниципальные контракты по благоустройству территорий и ремонту подъездов с аффилированными коммерческими структурами. Выполнение работ по этим договорам не производилось или проходило по заниженной стоимости. В дальнейшем денежные средства обналичивались и похищались.

Несколько дней назад в рамках расследования в администрации Истры и в квартире Андрея Вихарева проходили обыски.