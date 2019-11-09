  1. Пятый канал
  4. Экс-мэр Истры скрылся от следствия после обысков в его доме

Экс-мэр Истры скрылся от следствия после обысков в его доме

, 12:23 | Светлана Шевченко 108

Андрей Вихарев подозревается в мошенничестве с госконтрактами.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск. Как стало известно 5-tv.ru, УМ МДВ России «Щелковское» распространило ориентировку на него и бизнесмена Алексея Деньгина.

Вихарев подозревается в мошенничестве с госконтрактами. Как сообщалось ранее, по версии следствия, он заключал муниципальные контракты по благоустройству территорий и ремонту подъездов с аффилированными коммерческими структурами. Выполнение работ по этим договорам не производилось или проходило по заниженной стоимости. В дальнейшем денежные средства обналичивались и похищались.

Несколько дней назад в рамках расследования в администрации Истры и в квартире Андрея Вихарева проходили обыски.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

13:38
У выловленного из Мойки профессора с отрубленными руками дома нашли тело жертвы
13:32
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства РФ «по почте»
13:15
Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили
13:07
Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза
13:01
ДНР запустила ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском
12:55
«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

Сейчас читают

Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника
Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев