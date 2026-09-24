Лавров указал Рубио на координацию Киева с европейскими спонсорами

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

Российский и американский министры обсудили украинское урегулирование и двустороннюю повестку.

Лавров обратил внимание Рубио на западных спонсоров Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание государственного секретаря США Марко Рубио на тесное взаимодействие Киева с поддерживающими его европейскими странами. Об этом 23 сентября сообщается на сайте МИД России.

«При обсуждении украинского урегулирования министр иностранных дел России обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами», — говорится в публикации ведомства.

Лавров и Рубио также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и отношений между Россией и Соединенными Штатами. В МИД уточнили, что состоявшийся разговор продолжил недавние контакты Москвы и Вашингтона на высшем уровне.

Во время обсуждения украинского кризиса российская сторона подтвердила приверженность достижению целей специальной военной операции.

Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает в том числе возможность политико-дипломатического урегулирования. При этом, согласно позиции российской стороны, оно должно основываться на устранении первопричин конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое заявление Лавров сделал о бывших союзниках СССР. Политик отметил, что Москве «печально» наблюдать за тем, как бывшие соратники по борьбе с нацизмом никак не реагируют на лидера украинского режима Владимира Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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