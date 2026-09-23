У Мелании Трамп появился прямой канал связи с Россией и Украиной

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 17 0

США работает над тем, чтобы воссоединить семьи.

Мелания Трамп работает над воссоединением семей из России и 

Фото: Reuters/KENT NISHIMURA

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Первая леди США Мелания Трамп заявила, что занимается организацией очередного воссоединения семей из России и с Украины. Об этом она сообщила 23 сентября в эфире телеканала Fox News.

«У нас есть прямой канал связи с Россией и Украиной. Над этим работает мой представитель. И мы работаем над очередным воссоединением семей», — сказала супруга американского президента Дональда Трампа.

По ее словам, взаимодействие по этому направлению продолжается. В работу вовлечен представитель первой леди, который поддерживает прямую связь с обеими сторонами.

Мелания Трамп подчеркнула, что одним из главных приоритетов остается возвращение детей к родителям. Она заявила о стремлении помочь как можно большему числу семей.

Первая леди также отметила, что работа ведется в том числе во взаимодействии с российскими властями. По ее словам, участвующие стороны понимают цели предпринимаемых усилий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия планирует воссоединить детей и молодых людей с инвалидностью с их близкими на Украине и в третьих странах. При этом уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила леди США за участие в процессе воссоединения связей и семей. При участии института детских омбудсменов удалось вернуть 32 несовершеннолетних ребенка из 24 семей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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