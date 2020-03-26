В сети появились снимки полуобнаженной Ходченковой в постели с мужчиной

Попавшие в сеть снимки полуобнаженной актрисы Светланы Ходченковой в постели с мужчиной взбудоражили ее поклонников. На кадрах звезда театра и кино запечатлена в постели с коллегой по сцене Александром Устюговым. Актеры играют в одном спектакле — «История любви. Комедия ошибок», который наполнен пикантными сценами. Такие фото Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram неслучайно — она отметила шестилетие этого спектакля.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники актрисы отметили не только ее брутального партнера по сцене, но и ее изящную фигуру. Многие фанаты актеров выразили надежду, что из-за вируса гастрольный тур со спектаклем не отменят.

«Светлана, была в феврале на вашем спектакле в Москве! Вы бесподобны! Любовалась!»;

«Какая шикарная женщина»;

«Надеюсь, в Ставрополе не отменят, купили билеты давно, ждем Вас»;

«Видела, отличный спектакль! Вы и Александр очень органично и гармонично в нем смотритесь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ходченкова рассказала, почему не уезжает в Голливуд.