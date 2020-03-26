В сети появились снимки полуобнаженной Ходченковой в постели с мужчиной
Фанаты актрисы пришли в восторг от ее сексуальной фигуры.
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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova
Попавшие в сеть снимки полуобнаженной актрисы Светланы Ходченковой в постели с мужчиной взбудоражили ее поклонников. На кадрах звезда театра и кино запечатлена в постели с коллегой по сцене Александром Устюговым. Актеры играют в одном спектакле — «История любви. Комедия ошибок», который наполнен пикантными сценами. Такие фото Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram неслучайно — она отметила шестилетие этого спектакля.
Поклонники актрисы отметили не только ее брутального партнера по сцене, но и ее изящную фигуру. Многие фанаты актеров выразили надежду, что из-за вируса гастрольный тур со спектаклем не отменят.
«Светлана, была в феврале на вашем спектакле в Москве! Вы бесподобны! Любовалась!»;
«Какая шикарная женщина»;
«Надеюсь, в Ставрополе не отменят, купили билеты давно, ждем Вас»;
«Видела, отличный спектакль! Вы и Александр очень органично и гармонично в нем смотритесь», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ходченкова рассказала, почему не уезжает в Голливуд.
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