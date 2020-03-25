Упавший в Черное море Су-27 во время учебного полета был без боекомплекта

Самолет Су-27, упавший в акватории Черного моря, выполнял учебно-тренировочный полет и был в воздухе без боевого комплекта. ЧП произошло в 50 километрах от Феодосии.

В Минобороны РФ сообщили, что в данный момент ведутся поиски пилота. Они осложнены неблагоприятными метеорологическими условиями. На поиски летчика направлены Ан-26 и вертолет Ми-8.

Кроме того, к операции спасения пилота рухнувшего самолета подключили силы Черноморского флота — на поиски выслали противолодочный корабль и несколько гражданских судов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на поиски летчика брошены спасательные силы Южного военного округа. Самолет исчез с радаров средств объективного контроля от истребителя в 20:10 25 марта. Уже через минуту был зафиксирован сигнал о помощи с аварийного радиомаяка в районе происшествия.