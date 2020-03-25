Упавший в Черное море Су-27 во время учебного полета был без боекомплекта
Пилота ищут силами двух воздушных судов и нескольких кораблей.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Сергей Величкин и Владимир Родионов
Самолет Су-27, упавший в акватории Черного моря, выполнял учебно-тренировочный полет и был в воздухе без боевого комплекта. ЧП произошло в 50 километрах от Феодосии.
В Минобороны РФ сообщили, что в данный момент ведутся поиски пилота. Они осложнены неблагоприятными метеорологическими условиями. На поиски летчика направлены Ан-26 и вертолет Ми-8.
Кроме того, к операции спасения пилота рухнувшего самолета подключили силы Черноморского флота — на поиски выслали противолодочный корабль и несколько гражданских судов.
Ранее 5-tv.ru писал, что на поиски летчика брошены спасательные силы Южного военного округа. Самолет исчез с радаров средств объективного контроля от истребителя в 20:10 25 марта. Уже через минуту был зафиксирован сигнал о помощи с аварийного радиомаяка в районе происшествия.
Читайте также
39%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?