Певица Наталья Ветлицкая рассказала о своей болезни, записав видео на своей странице в Instagram. Поп-звезда 90-х сообщила, что накануне почувствовала себя плохо — она слегла с высокой температурой и кашлем.

«Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, я начала покашливать… Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль, поднялась высокая температура», — поделилась поп-звезда 90-х.

После того, как артистка стала чувствовать себя немного лучше, она приняла решение обратиться к врачам и поехала в больницу.

«В больнице меня оставили на ночь. Естественно, меня изолировали. Были сделаны анализы, взяли кровь не только из вены, но и из артерии. Сделали рентген легких. Когда пришла врач, то сказала, что анализы у меня хорошие», — рассказала Ветлицкая.

Однако медики не смогли точно сказать, больна ли певица COVID-19. Сама Наталья предполагает, что, возможно, переболела коронавирусом, так как все симптомы сходятся. Сейчас она находится дома на карантине в Испании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ветлицкая сорвала две съемки для глянцевых журналов.