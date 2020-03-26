«Меня изолировали» — Наталья Ветлицкая рассказала фанатам о своей болезни
Специалисты не дали однозначного ответа певице по поводу ее диагноза.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Instagram @n_vetlitskaya
Певица Наталья Ветлицкая рассказала о своей болезни, записав видео на своей странице в Instagram. Поп-звезда 90-х сообщила, что накануне почувствовала себя плохо — она слегла с высокой температурой и кашлем.
«Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, я начала покашливать… Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль, поднялась высокая температура», — поделилась поп-звезда 90-х.
После того, как артистка стала чувствовать себя немного лучше, она приняла решение обратиться к врачам и поехала в больницу.
«В больнице меня оставили на ночь. Естественно, меня изолировали. Были сделаны анализы, взяли кровь не только из вены, но и из артерии. Сделали рентген легких. Когда пришла врач, то сказала, что анализы у меня хорошие», — рассказала Ветлицкая.
Однако медики не смогли точно сказать, больна ли певица COVID-19. Сама Наталья предполагает, что, возможно, переболела коронавирусом, так как все симптомы сходятся. Сейчас она находится дома на карантине в Испании.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ветлицкая сорвала две съемки для глянцевых журналов.
Читайте также
60%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?