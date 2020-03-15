Ветлицкая сорвала две съемки для глянцевых журналов

Певица Наталья Ветлицкая решила вернуться на сцену и порадовать поклонников туром по России. Однако после многолетней жизни в Испании артистка отвыкла от рабочего ритма. Как пишет KP.RU, пока ей удалось преуспеть только в создании скандальных новостей. Так, по данным источников издания, за короткий срок она рассорилась с двумя глянцевыми журналами и сорвала две фотосъемки.

Первым от действий артистки пострадал журнал Elle. Туда Ветлицкая явилась в новом образе — блондинистые волосы она оттенила яркими розовыми прядями. Этот шаг, вероятно, не понравился изданию, однако главред журнала Екатерина Мухина не захотела обсуждать инцидент с прессой. Тем не менее, она не стала опровергать информацию, что съемки были сорваны.

Дальше Ветлицкая должна была сниматься в Барселоне для Tatler. Но и тут что-то пошло не так, и фотосессия не состоялась. Что стало причиной — не известно, но главный редактор журнала Ксения Соловьева подтвердила — съемки пришлось отменить, а обе стороны конфликта остались недовольны друг другом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Ветлицкая поразила поклонников сексуальным снимком времен своей юности.