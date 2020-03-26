Видео с места происшествия в Петербурге, где мужчина зарезал мать и отца

5-tv.ru публикует видео, которое снято возле дома в Санкт-Петербурге, где несколько часов назад мужчина жестоко зарезал собственных родителей.

Как стало известно ранее, ЧП произошло в ночь с 25 на 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома на Казанской улице. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

«По подозрению задержан мужчина, на месте в квартире обнаружено тело его матери, отцу пытались оказать медпомощь, но он также скончался», — сообщал источник в силовых структурах.

Кроме того, как удалось выяснить 5-tv.ru, предполагаемый убийца уже долгое время стоит на учете в психоневрологическом диспансере. По факту случившегося сотрудники полиции организовали досудебную проверку.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности кровавой драмы в одной из квартир на Волоколамском шоссе в Москве, где мужчина зарезал собственную жену и ее родителей.