Видео с места происшествия в Петербурге, где мужчина зарезал мать и отца
Подозреваемый в жестокой расправе задержан правоохранителями. По факту случившегося начата досудебная проверка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует видео, которое снято возле дома в Санкт-Петербурге, где несколько часов назад мужчина жестоко зарезал собственных родителей.
Как стало известно ранее, ЧП произошло в ночь с 25 на 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома на Казанской улице. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.
«По подозрению задержан мужчина, на месте в квартире обнаружено тело его матери, отцу пытались оказать медпомощь, но он также скончался», — сообщал источник в силовых структурах.
Кроме того, как удалось выяснить 5-tv.ru, предполагаемый убийца уже долгое время стоит на учете в психоневрологическом диспансере. По факту случившегося сотрудники полиции организовали досудебную проверку.
Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности кровавой драмы в одной из квартир на Волоколамском шоссе в Москве, где мужчина зарезал собственную жену и ее родителей.
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