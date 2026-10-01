«Прости меня, детка»: Сталлоне рассказал о самом большом сожалении в браке

CBS: Сильвестр Сталлоне рассказал о самом большом сожалении в браке

Сильвестр Сталлоне хотел бы раньше связать жизнь с Дженнифер Флавин. По его словам, он слишком долго откладывал свадьбу. Об этом 80-летний актер рассказал ведущей Трейси Смит в интервью для CBS, отвечая на вопрос о том, что изменил бы в своем прошлом.

«Я бы хотел жениться на своей жене лет на восемь раньше», — признался он.

Сталлоне назвал себя «идиотом» за промедление и объяснил, что по-прежнему плохо разбирается в отношениях. Затем он обратился к 58-летней жене напрямую.

«Я сожалею об этом. И прости меня, детка», — сказал актер.

Он предположил, что на его отношение к близким могло повлиять детство, в котором ему не хватало родительской любви. Сталлоне считает, что любить можно научиться, и связывает собственные перемены с Дженнифер.

Флавин ранее объясняла устойчивость их союза терпением, умением прощать и временем, которое супруги проводят вдвоем, без детей. По ее мнению, идеальных браков не бывает: у каждой пары чередуются благополучные и трудные периоды.

«Мой брак выдержал испытание временем, потому что я невероятно терпелива и всепрощающа», — приводил ее слова Us Weekly.

Сталлоне и Флавин познакомились в ресторане в 1988 году. После нескольких лет отношений актер расстался с ней, отправив рукописное письмо по почте.

В 1995 году пара воссоединилась, а в мае 1997-го сыграла свадьбу в Лондоне. У супругов три дочери — София, Систин и Скарлет.

В 2022 году Флавин подала на развод, однако позднее они помирились и вместе снялись в реалити-шоу «Семья Сталлоне».

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