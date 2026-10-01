Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 152 0

Нападающий допустил лишь один возможный вариант возвращения в футбол.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Карьерa закончилась, все, ребят», — сказал футболист.

При этом 38-летний нападающий не стал полностью исключать еще один выход на поле. По словам Дзюбы, он может сыграть на Кубке России.

Позже информацию о завершении карьеры прокомментировал агент футболиста. Он заявил Super, что слова Дзюбы могли быть преподнесены слишком широко.

«Он сказал слова, которые сказал. Может еще сыграет в будущем, трансферное окно закрылось, поэтому до зимы он пока играть не будет», — сказал агент.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». За карьеру он также выступал за «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».

Наибольшим успешным для форварда стал период в составе «Зенита». Вместе с петербургским клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и столько же раз становился обладателем Суперкубка страны. Кроме того, Дзюба дважды завоевывал Кубок России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футболист Криштиану Роналду принял решение завершить выступления за сборную Португалии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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