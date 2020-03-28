Сазыкина назвала нового кандидата на роль отца ребенка после ДНК-теста Григорьева-Апполонова
Теперь отбиваться придется певцу Данко.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Еще недавно Олеся Сазыкина утверждала, что отец ее ребенка — Андрей Григорьев-Апполонов. Но теперь представила нового кандидата. Какой известный артист все эти годы считал себя настоящим папой Германа и исправно платин алименты? И как он отреагировал на новость о том, что отцом мальчика может быть его коллега по цеху? Только в «Светской Хронике» — очная ставка Олеси и ее бывшего возлюбленного!
Олеся Сазыкина: «Ему неважно с кем, ему главное быть в эпицентре внимания. Любая девушка будет у его ног. Независимо от возраста, независимо от статуса, независимо от каких-то репутационных рисков».
Олеся Сазыкина начала работать со звездами российской эстрады в середине 90-х. У кого-то была турменеджером, кому-то помогала организовывать концерты. Она вспоминает: с представителями шоу-бизнеса не просто сотрудничала, а близко дружила:
«С „Иванушками“, „Руки вверх“, с группой „На-На“. Была определенная тусовка. И мы в свое время очень часто тусили в двух заведениях, которые сейчас закрыты, в двух казино».
С некоторыми из них ее и вовсе связывали романтические отношения.
«У него такие неожиданные подарки. Он может на гастролях нежданно-негаданно подарить цветы. А мы же, как девочки, любим все это. Ой-ой-ой», — откровенно рассказала Сазыкина в интервью программе «Светская Хроника».
Несколько месяцев назад Олеся открыла миру тайну. Женщина заявила, что отцом ее сына Германа является солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Но после того, как тест ДНК это опроверг, Сазыкина решила признаться, кого еще она подозревает в отцовстве.
Сазыкина: «Он такой секс. Вот ходящий секс. Воняет сексом, вот как это сказать правильно?»
Кто же этот горячий мужчина, о котором Олеся до сих пор говорит с такой страстью? Очередной предполагаемый папа шестилетнего Германа — певец Данко.
В 2000-х годах Сазыкина была его директором. Совместные гастроли быстро сблизили Олесю с артистом, и у них завязался роман. Отношения были бурные:
«Сначала полтора года, два. Потом как-то прекращалось. Потом там с одной телкой ухаживал, за второй телкой. То есть его все время в музыкальном шоу-бизнесе считали бабником».
Оказалось, что Данко с самого начала был уверен, что ребенок от него.
«Ты же сказала, что сын — это как бы вот. И я поэтому помогал малышу», — признался певец.
Все эти годы он, как порядочный отец, платил бывшей пассии алименты.
Данко: «Я-то думал, что я в нем давно участвую, то есть денежки посылал периодически».
А когда узнал, что не единственный претендент на отцовство, сильно удивился:
«Для меня это был просто шок, когда я это увидел. Подумал: ни хрена себе! Красиво вообще. Интересно девки пляшут».
Теперь Данко настаивает на генетической экспертизе:
«Я же какой-то как лох получаюсь. Надо срочно делать ДНК».
И если родство не подтвердится, певец требует, чтобы бывшая возлюбленная вернула ему деньги:
«Может все-таки на базу денежки-то вернешь мне, а то как-то некрасиво получается. Я по отношению к тебе очень красиво себя повел. А ты по отношению ко мне повела себя по-хамски».
Но, судя по всему, Олеся и сама не знает, кто настоящий отец. Шоу-бизнес большой, работала она в свое время активно. Что если пока будет делаться ДНК, найдутся новые кандидаты на отцовство? К Сазыкиной сейчас только один вопрос: кто следующий?
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