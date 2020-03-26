Умер народный артист России Юрий Кукес
Акробат, жонглер и иллюзионист посвятил работе в цирке более 50 лет. К соболезнованиям коллег присоединился Эдгар Запашный.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: YouTube / GUCEI1927
Ушел из жизни председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес. Об этом сообщается на сайте «Росгосцирка». Народный артист России скончался на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
«Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив „Росгосцирка“ выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Матвеевича. В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте», — говорится в сообщении.
К соболезнованиям присоединился гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный. Известный дрессировщик рассказал, что имел честь с детства быть лично знакомым с Юрием Кукесом. О нем циркач отозвался как о великолепном иллюзионисте, достойном представителе своей династии. По словам Запашного, Кукес прошел сложный жизненный путь, но остался замечательным и интересным человеком. Он немного не дожил до открытия памятного знака в его честь, который Запашный с коллегами планировали установить в цирке к его 70-летию.
Кукес родился 18 марта 1951 года в Харькове. Более 50 лет посвятил работе в цирке. В детстве работал вместе с отцом в акробатическом номере. В 1970-м окончил цирковое училище как соло-жонглер и 11 лет работал в этом жанре.
С 1981 года стал выступать с иллюзионным аттракционом вместе с Татьяной Кох. С этой программой проехал по СССР, странам Европы и Азии. В 1993 году он получил награду от императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства. В 2002 году Кукес и Кох получили звания народных артистов России.
В последние годы Юрий Кукес возглавлял музей театра «Уголок дедушки Дурова».
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла народная артистка СССР Инна Макарова.
Читайте также
57%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?