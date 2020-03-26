Задержан еще один подозреваемый в нападении на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ России задержали во Владимирской области еще одного подозреваемого в нападении на псковских десантников 20 лет назад в Чечне. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Во Владимирской области задержан еще один участник нападения — Майрбек Башаев. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в СК.

Сейчас следователи устанавливают роль задержанного во время нападения и его конкретные действия. Также проверяется его причастность к другим преступлениям.

«Принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение <…> Для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное — вопрос времени», — подчеркнули в СК.

Вооруженное нападение на военнослужащих Шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск было совершенно в 2000 году в районе села Улус-Керт Чеченской Республики. Банда под руководством Басаева и Хаттаба с трех сторон обстреливала псковских десантников из автоматов Калашникова с 29 февраля до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения разной степени тяжести.

К настоящему времени следователи установили причастность к этому преступлению 26 человек. Из них 14 осуждены, пятеро объявлены в розыск. Еще двоих перестали преследовать в связи с их смертью. В отношении пяти лиц уголовные дела рассматриваются судами.

В начале марта 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин почтил память погибших десантников шестой роты в Пскове.