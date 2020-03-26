Нумерология: прогноз событий на апрель 2020 по дате рождения

Наверное, каждый из нас когда-нибудь мечтал заглянуть в будущее и узнать, что его ожидает. Однако задача эта казалась не выполнимой.

Сегодня астрологи утверждают, что предугадать судьбу — реально! Так, например, зная лишь число и месяц рождения человека, можно определить, какие важные события ему предстоит пережить, сообщает «7дней.ru».

Для начала необходимо рассчитать Число кармической задачи. Сделать это легко. Так, если вы рождены 15 мая, то необходимо сложить все простые числа: 1+5+5=11. Затем еще раз повторить операцию, пока в ответе не получится единственная цифра: 1+1=2. Цифра 2 в данном случае и есть число кармической задачи.

Теперь, обратившись к астропрогнозу, вы можете посмотреть, какие сюрпризы вам приготовил апрель 2020 года.

Число кармической задачи 1

В этом месяце вам лучше погрузиться в работу и наконец завершить давно начатые дела. Отнеситесь к задаче ответственно, иначе можете попасть в просак. Кроме того, стоит уделить внимание и личной жизни. Звезды советуют: вам нужно определиться, где, как и с кем вы будете жить. Очередной жизненный цикл заканчивается, поэтому поспешите избавиться от отношений, которые вас тяготят. В будущем много интересного и увлекательного!

Число кармической задачи 2

Вам стоит ожидать серьезных перемен на работе. Вероятнее всего стоит подготовиться к карьерному росту, а также постоянному взаимодействию с высокопоставленными людьми и даже представителями госструктур. Не бойтесь браться за любую работу. Ваши старания окупятся сполна!

Число кармической задачи 3

Любую вашу проблему в этом месяце сможет решить близкая женщина. Мама, сестра, подруга, жена и даже соседка. Прислушайтесь к совету дамы, и обязательно найдете выход из самой запутанной ситуации. Однако если на просьбу о помощи никто не откликнется, то это знак: нужно срочно менять окружение.

Число кармической задачи 4

Апрель для вас — возможность расслабиться и отдохнуть. Уделите побольше внимания детям, если наконец остались дома и не занимаетесь срочными делами. Почитайте вслух, поиграйте в шахматы или привлеките домашних к генеральной уборке. Позвольте себе окунуться в атмосферу дома и быта. Сейчас это то, что вам действительно нужно.

Число кармической задачи 5

Хаос, непоследовательность и беспорядок — это все ожидает вас в апреле. Вам придется подстраиваться под обстоятельства и менять все планы в последний момент. Однако звезды уверяют, что отчаиваться не стоит, ведь все труды будут не напрасны. Уже в начале мая вас ожидает большой сюрприз!

Число кармической задачи 6

Возможно, этот месяц покажется вам слишком изнуряющим и бесполезным. Ежедневно вы будете ловить себя на мысли, что ничего не происходит и пора бы окунуться в работу, как в омут с головой. Но это ощущение покинет вас, как только закончится карантин. Поэтому позвольте себе немного расслабиться и вместо бессмысленного пребывания в интернете прочтите полезную книгу.

Число кармической задачи 7

Апрель для вас — возможность узнать что-то новое или даже приобрести неожиданный навык. Если нет возможности выйти из дома, найдите онлайн мастер-классы и вперед — постигать новые вершины. К слову, то, чему вы сейчас научитесь, обязательно пригодится вам в будущем.

Число кармической задачи 8

Возможно, в апреле вам неоднократно придется с чем-то распрощаться. Это могут быть ключи, документы или даже родственные связи. К последнему может привести недопонимание, конфликты и недоверие. Чтобы не усугубить ситуацию старайтесь держать руку на пульсе и быть более собранным. Тогда даже большие проблемы, вскоре разрешаться.

Число кармической задачи 9

Состояние замкнутости и желание ощутить свободу — вот что будет преследовать вас в апреле. Однако если подумать и избавиться от чрезмерного и избыточного, станет гораздо спокойнее. Довольствуйтесь малым и подумайте о душе. Только так вам удастся пережить этот небольшой, но сложный период.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что такое натальная карта и на что она влияет.