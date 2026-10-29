🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня 29 октября. Это день, когда энергия звезд подхватывает любое стремление, но требует терпения.
♈️ Овны
Овны, вам пора осознать, что в одиночку вы не добьетесь того триумфа, который вам предначертан. Поделитесь с другими частью своих задач, и мир заиграет новыми красками.
Космический совет: не тяните в одиночку.
♉ Тельцы
Тельцы, откажитесь от вещей, которыми не пользуетесь. Визуальный шум дома может забирать вашу энергию и отвлекать от полезных возможностей.
Космический совет: очистите мир вокруг.
♊ Близнецы
Близнецы, не спешите делиться с другими своими мыслями, пока не сведете их в несколько слов. Короткие формулировки засядут в чужом сознании и дадут нужные вам плоды.
Космический совет: оттачивайте до идеала.
♋ Раки
Раки, не отворачивайтесь от людей, которые в вас нуждаются, особенно, если это близкие или родные. Свяжитесь с ними, так сделаете мир чуточку лучше.
Космический совет: откажитесь от холода в сердце.
♌ Львы
Львы, дела могут захватывать с головой, но это не повод забывать о себе. В середине дня возьмите перерыв и займитесь тем, чего хотите больше всего.
Космический совет: помните о хобби.
♍ Девы
Девы, откажитесь от гордыни и послушайте чужие советы, даже если вам кажется, что вы прекрасно все знаете сами. Одна деталь может изменить все дело.
Космический совет: избегайте рисков.
♎ Весы
Весы, не позволяйте другим людям влезать в вашу жизнь и решения. Строго отстаивайте свои границы и не бойтесь отказывать, когда этого хочет ваше сердце.
Космический совет: помните о своей важности.
♏ Скорпионы
Скорпионы, обратите внимание на те вещи, которые бередят вам душу. Возможно, вы не доделали какое-то дело или оставили важного вам человека без заслуженной похвалы.
Космический совет: прислушайтесь к душе.
♐ Стрельцы
Стрельцы, сегодня отличный день, чтобы не думать ни о каких планах. Поддайтесь спонтанности и подхватывайте любую идею окружающих.
Космический совет: плывите по течению.
♑ Козероги
Козероги, поймите, что, если вы не будете себя хвалить, этого не сделает никто другой. Оцените свои достижения и поймите, насколько прекрасный путь вы проделали.
Космический совет: подведите итоги.
♒ Водолеи
Водолеи, потратьте несколько минут на важное не дело и попытайтесь найти в нем аспекты, которые можно упростить. Отказ от ненужного освободит силы и время.
Космический совет: подготовка — половина победы.
♓ Рыбы
Рыбы, сегодня вы прекрасно будете понимать чужие чувства, но это не повод окунаться в них. Лучше подумайте о том, что важно именно вам и загляните в свою душу.
Космический совет: не отдавайте свое другим.
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